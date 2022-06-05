Спикер парламента Венгрии обвинил Зеленского в "психических проблемах"

Об этом сообщает венгерское издание 444 .

По словам Кевера, решительность Зеленского и его риторика, которой он иногда жестко просит партнеров о поддержке Украины – это "психическая проблема"

"Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо – настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а совсем не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какие-то личные психические проблемы", - заявил Ласло Кевер. .

Спикер парламента Венгрии также считает, что "нужно быть очень осторожными, что венгерскому меньшинству, возможно, придется покинуть Украину после войны".

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против России и были обнародованы лица, вошедшие в список персональных ограничений.

В Евросоюзе произошел "раскол" из-за шестого пакета санкций против России. Венгрия разрушила хорошие отношения с ЕС.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель считает неприемлемым то, что главу РПЦ патриарха Кирилла исключили из санкционного списка.

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