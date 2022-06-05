Спикер парламента Венгрии обвинил Зеленского в "психических проблемах"
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "психические проблемы"
Об этом сообщает венгерское издание 444 .
По словам Кевера, решительность Зеленского и его риторика, которой он иногда жестко просит партнеров о поддержке Украины – это "психическая проблема"
"Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо – настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а совсем не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какие-то личные психические проблемы", - заявил Ласло Кевер. .
Спикер парламента Венгрии также считает, что "нужно быть очень осторожными, что венгерскому меньшинству, возможно, придется покинуть Украину после войны".
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