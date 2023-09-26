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Спикер парламента Канады заявил об отставке после скандала во время визита Зеленского

26 сентября, 2023 вторник
22:06
Новости

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что подал в отставку после громкого скандала в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает CBC News.

В коротком заявлении он поблагодарил парламентариев за доверие во время избрания спикером Палаты общин Канады в предыдущем и нынешнем созывах.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.

25 сентября Энтони Рота извинился за приглашение и признание на заседании парламента 98-летнего Ярослава Гуньки

В заявлении Роты говорится, что он единственный несет ответственность за появление Гуньки перед парламентариями, канадским премьером и Зеленским. "Никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении и о моих высказываниях до того, как я их произнес", – сказано в тексте.

"Впоследствии мне стало известно о большей информации, которая заставляет меня жалеть о своем решении", - сказал Рота, добавив свои "глубочайшие извинения" еврейским общинам.

Напомним, что Гунько был встречен стоячей овацией во время визита президента Украины Владимира Зеленского, выступившего перед обеими палатами канадского парламента 22 сентября в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Президент Украины поблагодарил Оттаву за поддержку Украины во время российского вторжения, заявив, что Канада "всегда была на светлой стороне истории".


Ярослав Гунька. Фото из общедоступных источников

После слов Зеленского Рота представил присутствующим 98-летнего Гуньку, предложив поздравить его как "героя Второй мировой войны", отметив его за борьбу за независимость Украины против россиян.

Несколько правозащитных и еврейских организаций осудили выступление и овацию.

"Еврейская община Канады твердо стоит на стороне Украины в ее войне против российской агрессии. Но мы не можем молчать, когда отбеливаются преступления, совершенные украинцами во время Холокоста", – говорится в заявлении Центра по делам Израиля и евреев.

Выступление активно используется русской пропагандой. Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует от Канады разъяснений произошедшего.

В BBC отметили , что лидер канадской оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться. Но в офисе Трюдо, возглавляющем Либеральную партию, заявили, что решение пригласить господина Гуньку было принято единолично офисом спикера, и извинение спикера "было правильным поступком".

Каксообщает "Радио Свобода", Ярослав Гунька служил в украинской дивизии "Галичина", или 14-й гренадерской дивизии фронтовых войск СС "Галичина", входившей в состав войск "Ваффен СС" Германии в 1943-1945 годах.

Она была, по идее, военным, а не карательным формированием. О ее создании 28 апреля 1943 года объявили немецкие оккупационные власти на территории Восточной Галиции, тогда входившей в состав немецкого Генерал-губернаторства.

Дивизия не входила в структуру общих СС (Allgemeine SS), принимавших участие в Холокости и других карательных операциях на оккупированных территориях, а в так называемые Войска СС (Waffen SS) и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом против Красной армии.

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