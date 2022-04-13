Спикер парламента Грузии Папуашвили намерен прибыть в Украину

Об этом он написал в фейсбуке.



По словам грузинского политика, в последние дни он интенсивно и дружески общался с Русланом Стефанчуком. Шалва Папуашвили назвал образцовым героизм, с которым украинский народ и власть защищают свою страну и будущее.



"Мой коллега подтвердил свое желание принять меня в Украине, чтобы непосредственно поделиться человеческими трагедиями, вызванными российской агрессией и последствиями разрушений. Сегодня мы планируем больше поговорить о продолжающейся российской агрессии в Украине, о европейском будущем наших стран. Мы обсудим грузино-украинские отношения и необходимость нашей координации, чтобы избежать подобных недоразумений последних времен и для дальнейшего укрепления исторически братских связей между нашими странами и народами. и недоразумение. Учитывая это, я провел дискуссии со всеми другими лидерами партии, Наше общение, а также его интервью на телеканале "Имеди" убедили меня, что есть способ решить все неудобства и недоразумения. Учитывая это, я провел дискуссии со всеми другими лидерами партии, и мы все согласились, что мой визит в Украину может сыграть немаловажную роль в решении этих вопросов", - подчеркнул Шалва Папуашвили.



Спикер парламента Грузии добавил, что подтвердил Руслану Стефанчуку готовность посетить Украину. Сегодня, 13 апреля, политики обсудят подробности визита.



"И повторяю, поддержка Украины и украинского народа - это наша человеческая и историческая обязанность, и мы эту обязанность выполним", - подытожил Шалва Папуашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что Грузия решила участвовать во всех международных финансовых санкциях против России.

Украина ожидает от Грузии доказательств, что она не помогает РФ обходить санкции.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук публично ответил на отказ спикера парламента. Грузии Шалвы Папуашвили посетить Бучу вместе с другими руководителями парламентов мира.

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