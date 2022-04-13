Спикер парламента Грузии Папуашвили намерен прибыть в Украину
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили посетит Украину и обсудит с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком вторжение РФ
Об этом он написал в фейсбуке.
По словам грузинского политика, в последние дни он интенсивно и дружески общался с Русланом Стефанчуком. Шалва Папуашвили назвал образцовым героизм, с которым украинский народ и власть защищают свою страну и будущее.
"Мой коллега подтвердил свое желание принять меня в Украине, чтобы непосредственно поделиться человеческими трагедиями, вызванными российской агрессией и последствиями разрушений. Сегодня мы планируем больше поговорить о продолжающейся российской агрессии в Украине, о европейском будущем наших стран. Мы обсудим грузино-украинские отношения и необходимость нашей координации, чтобы избежать подобных недоразумений последних времен и для дальнейшего укрепления исторически братских связей между нашими странами и народами. и недоразумение. Учитывая это, я провел дискуссии со всеми другими лидерами партии, Наше общение, а также его интервью на телеканале "Имеди" убедили меня, что есть способ решить все неудобства и недоразумения. Учитывая это, я провел дискуссии со всеми другими лидерами партии, и мы все согласились, что мой визит в Украину может сыграть немаловажную роль в решении этих вопросов", - подчеркнул Шалва Папуашвили.
Спикер парламента Грузии добавил, что подтвердил Руслану Стефанчуку готовность посетить Украину. Сегодня, 13 апреля, политики обсудят подробности визита.
"И повторяю, поддержка Украины и украинского народа - это наша человеческая и историческая обязанность, и мы эту обязанность выполним", - подытожил Шалва Папуашвили.
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