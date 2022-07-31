Спикер Палаты представителей США, рассказывая о турне по Азии, не вспомнила о визите на Тайвань

Об этом сообщает Bloomberg.

"В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности, в том числе мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", – заявила Пелоси в воскресенье.

Она подтвердила, что в субботу самолет с делегацией американских конгрессменов остановился на Гавайях, где они встретились с Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США и посетили мемориал жертвам нападения на Перл-Гарбор.

Ранее Пелоси отказалась обсуждать точную дату вылета своей поездки, ссылаясь на проблемы безопасности. Но она сказала, что эта поездка важна, поскольку президент США Джо Байден отмечал важность Азиатско-Тихоокеанского региона в своей внешней политике.

Поскольку возможный визит в Тайвань упоминался в начале этого месяца как возможный в рамках августовского азиатского тура Пелоси, Китай резко отреагировал, предостерег правительство США от этого.

Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР.

Обозреватели предполагают, что Нэнси Пелоси все же может встретиться с представителями Тайваня, но не непосредственно на острове, а в другой стране в пределах своего турне – например, Японии.

30 июля на фоне визита Нэнси Пэлоси и учений Китая Тайвань поднял в небо истребители . Вместе с тем Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил "учебную стрельбу" с помощью артиллерии и РСЗО. Также местные СМИ зафиксировали опрокидывание РСЗО в провинцию, которая находится всего в 180 км от Тайваня.

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