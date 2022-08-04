Спикер Палаты представителей США Пелоси посетила пограничную зону между КНДР и Южной Кореей
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках своего турне по Азии посетила так называемую демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей – ничейную землю протяженностью более 200 километров примерно в 50 километрах к северу от Сеула
Об этом сообщает Европейская Правда.
"Во время визитов в демилитаризованную зону и авиабазу Осан мы выразили благодарность от имени Конгресса и страны за патриотическое служение нашим военнослужащим, стражам демократии на Корейском полуострове", - заявила Пелоси.
Спикер также посетила город Сеул, где у нее состоялась встреча со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Цзинь Пхё. Кроме того, Пелоси также поговорила по телефону с южнокорейским президентом Юн Сук Йолем.
"Соединенные Штаты и Южную Корею объединяет прочная связь, сформированная ради безопасности и скрепленная десятилетиями теплой дружбы. Наша делегация Конгресса прибыла в Сеул, чтобы подтвердить наши ценные связи и нашу общую приверженность продвижению безопасности и стабильности, экономического роста и демократического управления", – говорится в сообщении Пелоси.
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