Об этом и не только мировые СМИ писали 8 марта:

The New York Times:

Американское издание The New York Times написали статью, что Германия осторожно относится к сообщениям о том, что проукраинская группа саботировала газопровод Nord Stream . Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия ожидает дальнейших расследований. В среду немецкие официальные лица осторожно реагировали на сообщения о том, что за прошлогодней атакой на соединяющий Россию и Германию газопровод Nord Stream могла стоять проукраинская группа, заявив, что они ждут результатов дальнейших расследований.

"Вероятность того и другого одинаково высока", — сказал Борис Писториус, сказав, что будет ждать дальнейших событий, прежде чем комментировать то, что он назвал "гипотетическим исследованием".

Германия поставила Украине больше оружия, чем любая другая страна Европейского Союза, и хотя многие немцы поддерживают свое правительство, есть опасения, что отправка оружия в зону боевых действий продлит конфликт и рискует спровоцировать более широкую войну. Любой намек на то, что за атакой на трубопровод стоит правительство Украины, может усложнить канцлеру Олафу Шольцу продолжение доставки тяжелого оружия и обучение украинских солдат.

Также в The New York Times написали, что Украине нужны снаряды, а производителям оружия нужны деньги. Украина стреляет артиллерийскими снарядами быстрее, чем могут их производить производители. Брюссель работает над планом увеличения производства, гарантируя крупные авансовые закупки. В издании отмечают, что Украина так сильно нуждается в боеприпасах, что стреляет гораздо меньше артиллерийских снарядов, чем при других условиях.

Если производители оружия намерены увеличить производство и построить новые заводы, они хотят больших заказов с гарантированной оплатой, а для запуска этих заводов может потребоваться два-три года или больше.

В надежде решить эти проблемы министры обороны Европейского Союза соберутся в Стокгольме, чтобы рассмотреть предложения по использованию бюджета ЕС для заказа и закупки до одного миллиона снарядов для Украины ориентировочной стоимостью в четыре миллиарда евро.

В другой новости The New York Times написали, что по словам главы разведки США, России не хватает сил для достижения серьезных успехов . Аврил Д. Хейнс, директор национальной разведки, заявила комитету Сената в среду, что после неудач на поле битвы Москва может перейти к стратегии удержания и обороны, продолжая войну.

Кроме этого, The New York Times написали репортаж о Западной Украине, которая далеко от поля боя, но не от войны . Прошло больше года, когда Россия вторглась в Украину, а жизнь продолжается. Рождаются дети. Дети идут в школу. Некоторые семьи катаются на лыжах. Продолжающиеся российские удары все еще наносят ущерб гражданской инфраструктуре в городах Украины. Осенью и зимой миллионы людей пострадали от постоянных отключений света на большей части страны. Миллионы других были вынуждены покинуть страну как беженцы, убегая в безопасное место в Европе и других местах отдаленных стран. Но для оставшихся жизнь продолжается.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (Республиканская Республика) посетить Украину на фоне растущего разногласия среди законодателей Республиканской партии относительно того, должны ли Соединенные Штаты продолжать поддерживать усилия страны противостоять российскому вторжению.

Зеленский отметил, что другие законодатели посетили Украину, чтобы увидеть, что война сделала со страной, и своими глазами увидеть "пути поставки, каждый снаряд, каждый шар, каждый доллар помощи", - сказал Зеленский.

В комментарии CNN Маккарти заявил, что не планирует посещать Украину, и раскритиковал президента Джо Байдена за недостаточно быстрые действия с помощью Киева.

Также в The Washington Post посвятили статью тому, почему Россия и Украина воюют за Бахмут. Если есть город, ставший символом жестокой войны на истощение в Украине, то это Бахмут. Россия наносила удары по городу около восьми месяцев, превратив его в обугленный город-призрак. Москва волну за волной направляет солдат и наемников Вагнера на украинские позиции, неся при этом значительные потери. В нескольких точках, когда российские войска приближались, город находился на грани падения. Но украинские бойцы выстояли.

Москва в скором времени может взять город под контроль, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Но такой сценарий "не обязательно отражает какой-либо поворотный момент в войне, и он лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию", - сказал он журналистам перед встречей с министрами обороны Европейского Союза.

Кроме этого, в издании посвятили статью о том, что Россия рассматривает тактику давления, чтобы заманить домой бежавших из стран технических работников . В то время как Кремль, казалось, был рад видеть сбежавших из страны диссидентских художников, активистов и журналистов, отток ІТ-работников стал головной болью для топ-менеджеров и чиновников, пытающихся занять ключевые должности, удержать экономику на плаву и предотвратить нарушения безопасности компаний, обеспечивающих функционирование страны, несмотря на западные санкции. Теперь некоторые ведущие российские работодатели, такие как Сбербанк и другие связанные с правительством предприятия, вводят общий запрет на удаленную работу из-за границы и угрожают уволить сотрудников, которые, как оказалось, покинули Россию.

Politico:

Издание Politico написало о том, что Украина и ООН призывают продлить Черноморское зерновое соглашение . Инициатива "решающая" для глобальной продовольственной безопасности, говорит глава ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский в среду призвали продлить соглашение с Россией, которое позволяет украинскому экспорту зерна проходить через заблокированное Черное море. Соглашение, которое первоначально было заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года и продлено в ноябре, снова будет продлено 18 марта.

The Guardian:

Британское издание The Guardian написало о втором дне протестов в Грузии против закона об "иностранных агентах". Тысячи людей вышли на улицы столицы Грузии второй день, чтобы протестовать против закона об "иностранных агентах", который, по мнению критиков, ограничивает свободу печати и подрывает усилия страны стать кандидатом на членство в ЕС.

Протестующие с флагами Грузии, ЕС и Украины собрались у здания парламента в Тбилиси и кричали: "Нет российскому закону". Ранее в тот же день демонстранты перекрыли центральный проспект Руставели после призыва главной оппозиционной партии, Единого национального движения, собраться там.

Также The Guardian посвятили статью украинским музыкантам, играющим музыку как акт сопротивления. Ведь музыка – это тоже оружие. В качестве простого утехи, празднования или для того, чтобы поддержать нервы для боя, музыканты в Киеве нашли важную роль в войне. Шесть из них рассказали о своей войне в области культуры.

CNN:

В CNN написали о том, что через год после вторжения в Украину на фасаде правления Путина появились слабые трещины . Через год, прошедший после полномасштабного вторжения в Украину, Россия вернулась в темное, репрессивное прошлое.

За последние 12 месяцев правительство Путина уничтожило остатки российского гражданского общества и возглавило первую военную мобилизацию своей страны после Второй мировой войны. Такие политические оппоненты, как Навальный, находятся в тюрьме или за пределами страны. И Путин ясно дал понять, что он стремится восстановить Россию как империю, в которой Украине как независимому государству нет места. Сейчас Россия находится на новом неопределенном этапе, и понятно, что перемотки назад возвращения к предыдущему статусу для простых граждан не будет.

Также в CNN написали статью о том, почему теневая кампания 2024 между Трампом и ДеСантисом должна волновать Украину . Дональд Трамп говорит, что положил бы конец войне в Украине за один день и предотвратил Третью мировую войну, тогда как Рон ДеСантис больше стремится вести культурную войну, чем прокси-войну, чтобы спасти иностранную демократию.

Эскалация теневой кампании экс-президента и губернатора Флориды по кандидатуре от Республиканской партии в 2024 году, скорее всего, усилит и без того растущую антипатию среди низовых консерваторов к тому, что они являются арсеналом демократии в Украине.

Это должно обеспокоить правительство президента Украины Владимира Зеленского, которое искренне поблагодарило американцев за их многомиллиардную щедрость, в то же время предупредив, что будет продолжать просить больше.

BBC:

В BBC написали статью о том, что лучшие спортсмены Украины почтили память расстрелянного украинского солдата . Звезда тенниса Элина Свитолина, футболист "Челси" Михаил Мудрик и другие ответили "Героям слава!" в своем видео-трибьюте.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали о том, что растет дыра в российском бюджете: расходы резко растут, а доходы резко падают. Дефицит бюджета России уже составляет 90 процентов ВВП за целый год. Государственные расходы растут большими темпами, а налоговые поступления, в основном от нефтегазовой отрасли, сокращаются. Дефицит бюджета России на конец февраля составил 2,58 триллиона рублей (эквивалент около 34 миллиардов долларов), сообщило Минфин России.