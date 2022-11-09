Спикер палаты представителей Пелоси переизбирается в конгресс США, - CNN
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси переизбирается на новый срок в конгресс США
Об этом сообщает CNN .
По данным после подсчета части голосов, Пелоси переизбирается на новый срок в штате Калифорния. Она набирает 82% голосов и опережает своего соперника от Республиканской партии Джона Денниса.
Однако если республиканцы получат большинство мест в палате представителей, Пелоси не удастся сохранить должность спикера.
82-летняя Нэнси Пелоси в палате представителей с 1987 года. Пост спикера она занимает с 2019-го.
- В среду, 9 ноября, по состоянию на 09:40 на промежуточных выборах в палату представителей США лидирует Республиканская партия , в то же время в сенате демократы получают равное с конкурентами количество мест.
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