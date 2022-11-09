Об этом сообщает CNN .

По данным после подсчета части голосов, Пелоси переизбирается на новый срок в штате Калифорния. Она набирает 82% голосов и опережает своего соперника от Республиканской партии Джона Денниса.

Однако если республиканцы получат большинство мест в палате представителей, Пелоси не удастся сохранить должность спикера.

82-летняя Нэнси Пелоси в палате представителей с 1987 года. Пост спикера она занимает с 2019-го.

В среду, 9 ноября, по состоянию на 09:40 на промежуточных выборах в палату представителей США лидирует Республиканская партия , в то же время в сенате демократы получают равное с конкурентами количество мест.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb