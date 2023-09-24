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Спикер Палаты представителей Маккарти сохранит $300 миллионов для Украины в оборонном бюджете США

24 сентября, 2023 воскресенье
12:59
Мир

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что он оставит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, вопреки своему заявлению, сделанному днем ранее, о том, что он уберет эти деньги

Об этом сообщает The Hill.

Спикер Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, вопреки своему заявлению, сделанному днем ранее, о том, что он уберет эти деньги из-за оппозиции со стороны депутата Марджори Тейлор Грин.

Маккарти решил оставить 300 миллионов долларов помощи Украине в законопроекте после того, как понял, что другой бюджетный документ, который будет принят на следующей неделе – финансирующий Государственный департамент и зарубежные операции – также включает в себя деньги для Киева.

Спикер сказал, что изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих бюджетах.

На следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование, чтобы принять четыре законопроекта об ассигнованиях, включая финансирующие Пентагон, Государственный департамент и зарубежные операции.

"Это не решает проблему, потому что в одном из них есть некоторые вопросы, связанные с Украиной", - сказал Маккарти об изъятии помощи Украине из законопроекта об ассигнованиях для Пентагона. "Это стало слишком сложно сделать, поэтому мы оставляем его в нем".

Отмечается, что 300 млн долларов относятся к финансированию программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая работает с 2014 года, когда РФ вторглась в Украину.

  • В ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

Украина
Война с Россией
США
допомога США Україні
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