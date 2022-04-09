Спикер Орбана заявил, что премьер Венгрии осуждает массовые убийства в Буче

Об этом сообщает Telex.hu

По словам спикера, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на поиск виновников кровопролития.

Хаваши добавил, что Орбан подчеркивал, что это война, которую начали русские, они напали на Украину, и это агрессия.



"Это общая позиция ЕС, и Венгрия является частью этой позиции. И из всех зверств, я считаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с мирным населением должно быть осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", - подытожил представитель премьера.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал Bild, что некий "глава правительства с ЕС" требовал от него "доказательств", что события в Буче не инсценированы.

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники уверяют, что этот человек - премьер Венгрии Виктор Орбан.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "не видит" зверств армии РФ в пригороде Киева, страны прекратят сотрудничество.