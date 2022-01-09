Спикер Назарбаева сделал заявление о его отставке с должности главы Совета безопасности Казахстана
Спикер Нурсултана Назарбаева заявил, что сам передал президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву полномочия главы Совета безопасности страны
Об этом сообщает Интерфакс.
По словам спикера первого президента Казахстана Айдоса Укибая, передача поста была необходима для ответа на протесты в стране.
"Ситуация складывалась очень сложно, и потому Елбасы сам принял решение передать должность главы Совета безопасности президенту, поскольку хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны. Елбасы и глава государства всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации", – сказал Укибай.
Нурсултан Назарбаев не делал прямых публичных заявлений во время протестов, начавшихся 2 января из-за роста цен на газ и переросших в беспорядки. Касим-Жомарт Токаев занял должность главы Совета безопасности, которую с 1991 года бессменно занимал Нурсултан Назарбаев.
- Напомним, 8 января Укибай на фоне слухов о бегстве Назарбаева из Казахстана заявил, что первый президент находится в Нур-Султане .
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