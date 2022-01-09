Спикер Назарбаева сделал заявление о его отставке с должности главы Совета безопасности Казахстана

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам спикера первого президента Казахстана Айдоса Укибая, передача поста была необходима для ответа на протесты в стране.

"Ситуация складывалась очень сложно, и потому Елбасы сам принял решение передать должность главы Совета безопасности президенту, поскольку хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны. Елбасы и глава государства всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации", – сказал Укибай.

Нурсултан Назарбаев не делал прямых публичных заявлений во время протестов, начавшихся 2 января из-за роста цен на газ и переросших в беспорядки. Касим-Жомарт Токаев занял должность главы Совета безопасности, которую с 1991 года бессменно занимал Нурсултан Назарбаев.