Спикер Назарбаева рассказал, где находится первый президент Казахстана

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам спикера Назарбаева Айдоса Укибая, первый президент не покидал страну и остается в Нур-Султане.

"Елбаса находится в столице Казахстана городе Нур-Султани. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", - заявил Укибай.

По его словам, Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – сказал Укибай.