Спикер Назарбаева рассказал, где находится первый президент Казахстана
Спикер Нурсултана Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По словам спикера Назарбаева Айдоса Укибая, первый президент не покидал страну и остается в Нур-Султане.
"Елбаса находится в столице Казахстана городе Нур-Султани. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", - заявил Укибай.
По его словам, Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева.
"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – сказал Укибай.
- Напомним, 8 января в Казахстане был задержан экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Массимов.
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