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Спикер Назарбаева рассказал, где находится первый президент Казахстана

8 января, 2022 суббота
12:54
Мир

Спикер Нурсултана Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам спикера Назарбаева Айдоса Укибая, первый президент не покидал страну и остается в Нур-Султане.

"Елбаса находится в столице Казахстана городе Нур-Султани. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", - заявил Укибай.

По его словам, Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – сказал Укибай.

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Касим-Жомарт Токаев
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