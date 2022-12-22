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Спикер Национальной прокуратуры Польши рассказал, когда ждать результатов расследования по падению ракеты в Пшеводуве

22 декабря, 2022 четверг
14:31
Мир

Первые выводы следствия по падению ракеты в Пшеводуве 15 ноября могут быть обнародованы через "месяц-два", в среду 21 декабря там продолжались дополнительные действия правоохранителей

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

По словам Лукаша Лапчинского, в среду 21 декабря в Пшеводуве продолжались следственные действия, специалисты собирали дополнительные доказательства по делу.

Отмечается, что это происходило по рекомендации экспертов, уже работающих над собранной доказательной базой.

Представитель Национальной прокуратуры Польши проинформировал, что первые результаты следствия могут обнародовать через "месяц-два": "Однозначно это не будет в течение ближайшей недели или двух. На результаты еще немного нужно будет подождать".

  • 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

  • Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.

  • Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

  • Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

  • Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.

  • 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

  • Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил , что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

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Украина
Россия
Польша
война с Россией
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