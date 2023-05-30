Об этом сообщает RMF FM.

Ясину отстранили от исполнения обязанностей в связи с его заявлением в сети, в котором он требовал извинений и большего раскаяния от президента Украины Владимира Зеленского за причастность украинцев к Волынской трагедии. Лукаша Ясину формально отправили в отпуск, но на неопределенный срок.

Посольство Украины назвало это заявление "достойным сожаления", и Ясина, по информации радиостанции, больше не вернется на должность пресс-секретаря министерства.

"У меня к этому отношение личное, потому что я почти родом с Волыни и, хотя моя семья не волыняне, я рос среди людей, которые оттуда бежали. Я помню время, когда это преступление не было проблемой, потому что оно было малоизвестным" , – сказал Ясина в интервью Onet 19 мая, отвечая на вопрос о приближении годовщины Волынского преступления.

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичным, все еще не хватает понимания того, насколько этот вопрос важен для поляков", - подчеркнул Ясина.

Отвечая на вопрос, должен ли президент Владимир Зеленский попросить прощения за Волынь, он сказал: "Это не было сделано государством Украина, но президент Зеленский должен взять на себя ответственность за это".

"Просим прощения" - это, по мнению Ясины, должно прозвучать с украинской стороны. "Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее все еще не хватает" - отметил он.

Волынская трагедия — обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Крайовой с участием польских полицейских, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.