Спикер МИД Китая отрицает, что страна будет поставлять РФ летальное оружие

Об этом говорится в CNN.

Министерство иностранных дел Китая в среду утверждало, что страна не рассматривает возможность поставки Москве летального оружия для использования на фронте в Украине, обвинив США и НАТО в распространении лжи относительно потенциальной роли Пекина в войне.

"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является уловками, которые были использованы и раскрыты в начале "украинского кризиса", - заявил спикер МИД Ван Вэньбинь

В своем выступлении в среду Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает НАТО "прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциями в отношении Украины, отказаться от старого менталитета холодной войны... и прекратить разжигать конфронтацию".

Ван Веньбинь также заявил, что США и другие страны НАТО являются "самым большим источником оружия на поле боя в Украине".