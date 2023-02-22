Спикер МИД Китая отрицает, что страна будет поставлять РФ летальное оружие
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность поставки России летального оружия, и обвинил США и НАТО в распространении лжи относительно роли Пекина в войне РФ против Украины
Об этом говорится в CNN.
Министерство иностранных дел Китая в среду утверждало, что страна не рассматривает возможность поставки Москве летального оружия для использования на фронте в Украине, обвинив США и НАТО в распространении лжи относительно потенциальной роли Пекина в войне.
"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является уловками, которые были использованы и раскрыты в начале "украинского кризиса", - заявил спикер МИД Ван Вэньбинь
В своем выступлении в среду Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает НАТО "прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциями в отношении Украины, отказаться от старого менталитета холодной войны... и прекратить разжигать конфронтацию".
Ван Веньбинь также заявил, что США и другие страны НАТО являются "самым большим источником оружия на поле боя в Украине".
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предупредили Китай относительно поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорилось о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Позже постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от принятия решения о предоставлении России летальной военной помощи.
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