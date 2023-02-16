Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне определили объекты для поражения еще в начале агрессии. У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", – отметил Игнат.

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ также подчеркнул, что усиливать ПВО нужно и это понимают и наши западные партнеры и делают определенные шаги.

"Рамштайн" показал, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие, которое сейчас осваивают наши специалисты. Темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики", – подчеркнул Игнат.