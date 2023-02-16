Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат назвал цели, по которым планирует бить агрессор
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне определили объекты Украины для поражения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне определили объекты для поражения еще в начале агрессии. У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", – отметил Игнат.
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ также подчеркнул, что усиливать ПВО нужно и это понимают и наши западные партнеры и делают определенные шаги.
"Рамштайн" показал, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие, которое сейчас осваивают наши специалисты. Темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики", – подчеркнул Игнат.
- Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры. Враг выпустил более 30 ракет
- В ночь на 16 февраля россияне атаковали разные регионы Украины. Во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры, а на Днепропетровщине уничтожены 7 домов, повреждено промышленное предприятие и 30 домов. Есть погибшие и раненые.
- По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталии Гуменюк, в ночь на 16 февраля российские войска прибегли к комбинированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации, дронов и ракетоносителей.
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