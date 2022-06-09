Спикер и лидеры фракций Европарламента призвали дать Украине статус кандидата в члены ЕС
Статус кандидата на вступление в Союз предложили предоставить и Молдове, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии
Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на совместное заявление глав фракций, принятое президиумом Европарламента в четверг, 9 июня.
Сообщается, что лидеры фракции Европарламента призвали лидеров правительств стран ЕС "утвердить решение относительно заявок Украины, Республики Молдова и Грузии вступить в Евросоюз" на саммите, который состоится 23-24 июня.
В президиум входит, в частности, спикер Роберта Мецола и главы всех фракций.
"Европейский Союз должен продемонстрировать храбрость, решительность и дальновидность в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашей европейской соседки Украины", - говорится в заявлении.
Кроме того, в обращении отметили, что Европейский Союз должен быть надежным партнером, который демонстрирует солидарность со странами, выступающими за такие же идеалы и ценности.
"Граждане Украины желают жить в свободной, демократической и богатой стране, которая является гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти стремления разделяют также народы Грузии и Молдовы и стран Западных Балкан, чьими ожиданиями не следует продолжать пренебрегать", - заявили в Европарламенте.
"Мы настоятельно призываем вас дать Украине и Республике Молдова статус кандидата на вступление в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и как начало основанного на заслугах процесса. А также работать над предоставлением такого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить легитимные стремления грузинского народа" , – отметили в заявлении.
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