Спикер грузинского парламента объяснил, почему страна не вводит санкции против РФ
Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили заявил, что призывы к введению двусторонних санкций против РФ могут вынудить страну пойти на риск эскалации против России
Об этом сообщает Грузия-Online .
"Тот, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает Грузию пойти на риск эскалации против России, то есть пойти на риск возможной войны с Россией", - сказал Папуашвили.
Он отметил, что Грузия часто разговаривала с партнерами по этой теме и нашла полное понимание с их стороны. Также он подчеркнул, что любой человек, призывающий к введению двусторонних санкций против РФ, призывает Грузию пойти на риск возможного военного противостояния.
Кроме того Папуашвили напомнил, что политика Грузии с первого дня полномасштабного вторжения РФ остается неизменной. Она состоит в том, чтобы страну не использовали для обхода международных санкций.
"По Грузии не существует знаков вопроса. Что касается санкций, то мы с первого дня войны в Украине говорили, какова наша политика, и мы добросовестно проводим эту политику. Наша политика состоит в том, чтобы Грузия не использовалась для обхода международных санкций, и ни одного факта не был подтвержден даже на уровне подозрений", - подчеркнул спикер грузинского парламента.
- 30 мая представитель правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил , что вопрос о санкциях против РФ будет поднят тогда, когда Грузия станет частью ЕС.
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