Об этом сообщает Грузия-Online .

"Тот, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает Грузию пойти на риск эскалации против России, то есть пойти на риск возможной войны с Россией", - сказал Папуашвили.

Он отметил, что Грузия часто разговаривала с партнерами по этой теме и нашла полное понимание с их стороны. Также он подчеркнул, что любой человек, призывающий к введению двусторонних санкций против РФ, призывает Грузию пойти на риск возможного военного противостояния.

Кроме того Папуашвили напомнил, что политика Грузии с первого дня полномасштабного вторжения РФ остается неизменной. Она состоит в том, чтобы страну не использовали для обхода международных санкций.

"По Грузии не существует знаков вопроса. Что касается санкций, то мы с первого дня войны в Украине говорили, какова наша политика, и мы добросовестно проводим эту политику. Наша политика состоит в том, чтобы Грузия не использовалась для обхода международных санкций, и ни одного факта не был подтвержден даже на уровне подозрений", - подчеркнул спикер грузинского парламента.