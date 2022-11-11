Спикер ГПСУ объяснил, при каком условии пограничники будут выпускать студентов за границу
Студентов начнут выпускать за границу, как только правительство внесет изменения в постановление, запрещающее выезд мужчин за пределы Украины
Об этом представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил 11 ноября в эфире телемарафона, передает ТСН .
Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в частности на период военного положения.
Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Пока не будет изменений в этой категории граждан, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины", - подчеркнул Демченко.
Следует отметить, что в Украине введено военное положение, поэтому за пределы страны не выпускают мужчин от 18 до 60 лет за некоторыми исключениями. Студенты под категорию исключений не подпадают.
- В октябре петиция на сайте президента об отмене запрета на выезд мужчинам, которые являются студентами иностранных вузов, набрала необходимое количество подписей для рассмотрения.
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