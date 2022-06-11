Спикер Госдумы Володин назвал экономических союзников РФ
Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказал предложение о создании "новой G8". В качестве альтернативы "старой", откуда Россия была исключена
Об этом руководитель государственной думы РФ сообщил у себя в телеграме в субботу, 11 июня 2022 года.
В "новую Большую восьмерку", как назвал ее Володин, по его словам, должна войти Россия и ее партнеры, которые "не участвуют в санкционных войнах".
"Группа из восьми стран, не участвующих в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция", – отметил Вячеслав Володин.
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В то же время, как он утверждает, нынешняя группа G7 якобы сама страдает из-за антироссийских санкций.
"Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под тяжестью введенных против России санкций", - добавил Володин.
- Перед этим, напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал самую высокую за 40 лет инфляцию в стране.
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