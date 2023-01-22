Об этом Володин написал в telegram.

По его словам, поставка Украине наступательного вооружения приведет к глобальной катастрофе.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин.

Он заявил, что это приведет мир "к страшной войне и совсем другим боевым действиям, чем сегодня".

"Учитывая технологическое преимущество российского оружия, принимающим такие решения иностранным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", - напугал Володин.

В конце концов он перешел к прямым угрозам применения ядерного оружия.

"Аргументы, которые ядерные государства ранее не использовали оружие массового впечатления в локальных конфликтах, безосновательны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда была угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - подытожил Володин.

15 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что Китай и другие страны послали России сигнал , "что ядерное оружие не должно быть использовано".

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.

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