Спикер госдумы РФ пригрозил странам НАТО уничтожением в случае поставки Украине наступательного оружия
Глава государственной думы РФ Вячеслав Володин испугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения
Об этом Володин написал в telegram.
По его словам, поставка Украине наступательного вооружения приведет к глобальной катастрофе.
"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин.
Он заявил, что это приведет мир "к страшной войне и совсем другим боевым действиям, чем сегодня".
"Учитывая технологическое преимущество российского оружия, принимающим такие решения иностранным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", - напугал Володин.
В конце концов он перешел к прямым угрозам применения ядерного оружия.
"Аргументы, которые ядерные государства ранее не использовали оружие массового впечатления в локальных конфликтах, безосновательны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда была угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - подытожил Володин.
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