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Спикер Деждепа США призвал мир активизировать военную помощь Украине

25 января, 2023 среда
05:50
Мир

Америка хотела бы увидеть активизацию усилий среди стран мира по поставке Украине необходимой оборонной помощи

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время видеобрифинга.

"Мы бы хотели, чтобы страны во всем мире активизировались, а в некоторых случаях продолжили активно предоставлять украинским партнерам то, что им нужно", - сказал он.

В отдельных случаях речь идет о пополнении украинской армии вооружением, которое украинцы уже имеют в своем арсенале. А в некоторых случаях следует говорить о перспективах обеспечения украинских сил новыми типами вооружений, подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа США также отметил, что Вашингтон не указывает союзникам и партнерам, что необходимо предоставлять Украине.

"Это суверенное решение каждого суверенного государства", – добавил он.

  • Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
  • Но по итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
  • 24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams на Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
  • В этот же день издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2. Ожидается, что предоставление Украине танков канцлер Олаф Шольц может объявить 25 января во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

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США
помощь Украине
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