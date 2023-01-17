Spiegel узнал, кого назначат новым министром обороны Германии
Новым министром обороны Германии будет назначен глава МВД Нижней Саксонии социал-демократ Борис Писториус
Об этом сообщает Spiegel.
По данным источников немецкого издания, новым министром обороны будет назначен Борис Писториус, который заменит на этом посту Кристину Ламбрехт, ушедшую 16 января в отставку.
Борис Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 год был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает должность главы МВД Нижней Саксонии. Он член Социал-демократической партии Германии.
- 16 января Кристине Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии после волны критики за состояние армии и слабую поддержку Украины.
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