Spiegel: чиновник Porsche предложил Путину наладить в РФ производство легковушек с чертами "Волги" и "Победы"

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В письме, отправленном в январе, Зигфрид Вольф предложил Путину возродить "легендарную российскую марку "Волга"" и задействовать для этого заброшенные заводы Volkswagen в России.

По данным источников издания, автомобили марки Skoda могут снова производиться в России уже во второй половине 2023 года. Однако автомобили должны быть "кардинально переработаны снаружи", чтобы придать им "характерные черты" легендарных моделей "Волга" и "Победа". Это позволило бы "обеспечить потребности российских потребителей в высококачественных и надежных автомобилях" и создать более 12 тысяч рабочих мест в РФ.

Отмечается, что Вольф предложил самому взять на себя управление проектом как владелец российской компании "ПромАвтоКонсалт". Промышленным партнером станет российский автопроизводитель ГАЗ, пострадавший от западных санкций.

На реализацию проекта топ-менеджер Porsche просит у российских властей льготный кредит в 60 миллиардов рублей, а также выплату не менее двух третей зарплат на калужском и нижегородских заводах в течение девяти месяцев.

"Принципиальное соглашение с высшим руководством VW уже достигнуто", - говорится в письме Вольфа, оказавшемся в распоряжении СМИ.

В VW и Porsche заявили, что ничего не знали о письме Вольфа.