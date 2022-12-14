Спецтрибунал должен даже заочно рассмотреть агрессию России против Украины, - президент Латвии

Об этом сообщает Bloomberg .

По словам президента Литвы, полномасштабное вторжение России в Украину является самым серьезным нарушением международного права с 1945 года. Поэтому трибунал должен заняться российской агрессией уже сейчас, чтобы защитить глобальную систему и конфисковать зарубежные активы РФ. Они необходимы для восстановления Украины.

"Одно из последствий - арест российских активов за границей", - добавил Левитс.

16 октября стало известно, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал для высшего политического руководства России.