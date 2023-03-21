Спецтрибунал для РФ: Украина собирает в Страсбурге коалицию из 33 стран
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что 21 и 22 марта Украина собирает в Страсбурге коалицию из 33 государств, работающих над спецтрибуналом для РФ
Об этом он написал в twitter.
Кулеба отметил, что это необходимо для фиксации первого преступления РФ, которое привело к дальнейшим.
"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем следующим российским зверствам", - пишет он.
- 3 марта в коалицию, поддерживающую создание специального трибунала для России за преступление агрессии входило 29 стран.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное