Спецтрибунал для РФ: Украина собирает в Страсбурге коалицию из 33 стран

Об этом он написал в twitter.

Кулеба отметил, что это необходимо для фиксации первого преступления РФ, которое привело к дальнейшим.

"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем следующим российским зверствам", - пишет он.