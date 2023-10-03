Спецтехника, средства связи и снаряды: правительство ФРГ предоставило Украине новый пакет военной помощи

Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.

В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206 и боеприпасы для гранатометов.

В пакет помощи также вошли:

1 мостоукладчик Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танковых тягачей HX81;

12 прицепов к ним;

радиостанции для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи;

21 машина пограничной охраны;

1 202 инфузионных насоса;

32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

239 криптофонов;

комплект запчастей для БпЛА Vector;

20000 защитных очков.

В правительстве отметили, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения для принятия обязательств на следующие годы составляют 10,5 миллиарда евро.

"Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для поставляемых в Украину товаров, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых могут быть отчислены расходы, понесенные от предоставления военной помощи Украине для возмещения государствам-членам ЕС", - констатировали в правительстве ФРГ.