Спецтехника, средства связи и снаряды: правительство ФРГ предоставило Украине новый пакет военной помощи
В понедельник, 2 октября, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией.
Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.
В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206 и боеприпасы для гранатометов.
В пакет помощи также вошли:
- 1 мостоукладчик Biber;
- 2 БРЕМ Wisent 1MC;
- 7 танковых тягачей HX81;
- 12 прицепов к ним;
- радиостанции для танков Leopard;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 21 машина пограничной охраны;
- 1 202 инфузионных насоса;
- 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 239 криптофонов;
- комплект запчастей для БпЛА Vector;
- 20000 защитных очков.
В правительстве отметили, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения для принятия обязательств на следующие годы составляют 10,5 миллиарда евро.
"Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для поставляемых в Украину товаров, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых могут быть отчислены расходы, понесенные от предоставления военной помощи Украине для возмещения государствам-членам ЕС", - констатировали в правительстве ФРГ.
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве подтвердила обещание ЕС принять Украину в состав блока в будущем. Она также призвала страны ЕС создать "зимний защитный зонтик" для Украины – расширить поставки систем противовоздушной обороны, генераторов и т.д.
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