Спецслужбы Украины обладают достаточным потенциалом, чтобы мощно действовать на территории РФ, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что у украинских спецслужб достаточно сил и средств, чтобы активно действовать на территории РФ и за ее пределами
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сейчас потенциал ГУР МО и других спецслужб позволяет мощно работать не территории РФ и за ее пределами. У нас есть ресурсы и средства, чтобы донимать противника по всему миру. Однако сейчас мы действительно делаем меньше того, что можем. Поскольку большую часть разведывательной информации о действиях РФ нам предоставляют США и с этим приходится считаться", - объяснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что в принятии определенных решений по атакам территории РФ Украина должна учитывать мнение партнеров
"Мы находимся в определенном балансе. США предоставляют нам военную и разведывательную информацию. Поэтому наше военно-политическое руководство должно учитывать и их мнение. Поэтому этот баланс сказывается на действиях наших разведывательных органов. Также это отражается и на линии фронта, поскольку мы в значительной степени зависим. от военной помощи наших партнеров", - добавил он.
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