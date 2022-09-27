Спецслужбы США предупреждали Германию о возможных диверсиях на "Северном потоке", - СМИ
Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря
Об этом сообщает издание Spiegel.
Утверждается, что летом немецкое правительство получило сообщение от Центрального разведывательного управления США о возможной диверсии на российских трубопроводах.
Также сообщается, что в понедельник, 26 сентября, когда стало известно о существенном падении давления в "Северных потоках", Берлин предположил, что речь шла о целенаправленной атаке.
Об опасности атак на подводные кабели немецких военных предостерегали еще до полномасштабного вторжения в Украину, рассказал Spiegel собеседник в Бундесвере. По его мнению, ситуация с "Северными потоками" может свидетельствовать о том, что "такая угроза, возможно, была недооценена".
Издание пишет, что федеральное правительство Германии пытается установить обстоятельства инцидента. В частности, будут обращать внимание на подозрительную деятельность российских кораблей в Балтийском море, которую будут анализировать через спутниковые снимки.
Источники Spiegel в органах безопасности утверждают, что атака на "Северные потоки" могла быть осуществлена только государством – например, с помощью подлодок или водолазов.
Там пока не знают, могла ли быть причастна к атаке Украина или Россия. С одной стороны, в Берлине нет уверенности, что украинские спецслужбы могли бы совершить такую диверсию технически, и политические последствия были бы негативными для Киева.
С другой стороны, издание пишет, что Россия технически способна совершить подрыв трубопроводов на такой глубине, но ее политический интерес – за исключением обвинения других сторон – остается неясным.
- В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.
- 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное