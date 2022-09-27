Об этом сообщает издание Spiegel.

Утверждается, что летом немецкое правительство получило сообщение от Центрального разведывательного управления США о возможной диверсии на российских трубопроводах.

Также сообщается, что в понедельник, 26 сентября, когда стало известно о существенном падении давления в "Северных потоках", Берлин предположил, что речь шла о целенаправленной атаке.

Об опасности атак на подводные кабели немецких военных предостерегали еще до полномасштабного вторжения в Украину, рассказал Spiegel собеседник в Бундесвере. По его мнению, ситуация с "Северными потоками" может свидетельствовать о том, что "такая угроза, возможно, была недооценена".

Издание пишет, что федеральное правительство Германии пытается установить обстоятельства инцидента. В частности, будут обращать внимание на подозрительную деятельность российских кораблей в Балтийском море, которую будут анализировать через спутниковые снимки.

Источники Spiegel в органах безопасности утверждают, что атака на "Северные потоки" могла быть осуществлена только государством – например, с помощью подлодок или водолазов.

Там пока не знают, могла ли быть причастна к атаке Украина или Россия. С одной стороны, в Берлине нет уверенности, что украинские спецслужбы могли бы совершить такую диверсию технически, и политические последствия были бы негативными для Киева.

С другой стороны, издание пишет, что Россия технически способна совершить подрыв трубопроводов на такой глубине, но ее политический интерес – за исключением обвинения других сторон – остается неясным.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.

27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

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