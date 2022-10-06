Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Швеции.

В эти выходные полиция безопасности начала расследование места преступления при поддержке береговой охраны, вооруженных сил Швеции и шведского полицейского управления.

После осмотра места преступления правоохранители констатировали, что на Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, нанесшие значительный ущерб газопроводам. Они очень вероятно произошли в результате диверсии.

При осмотре места происшествия изъяты некоторые доказательства. Досудебное расследование продолжается и должно показать, можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности.

Также шведские правоохранители отмечают, что после завершения следственных действий прокурор снял оцепление с места инцидента.

Напомним, 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, произошедшей в ночь на 26 сентября.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий.

30 сентября Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

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