Спецслужбы РФ вербовали украинских детей игрой в смартфоне: за фото военных объектов и инфраструктуры давали электронные деньги
Служба безопасности Украины разоблачила спецслужбы РФ на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В одном из приложений участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.
Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов", – заявил спикер.
Администрирование этого приложения осуществляла подконтрольная российским спецслужбам IТ-компания.
"Таким образом, враг "в темную", то есть без их сведения, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.
В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути", – сообщают в СБУ.
- Напомним, СБУ сообщила о подозрении 4 оккупантам, участвовавшим в захвате Запорожской АЭС
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