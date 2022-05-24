Спецслужбы РФ вербовали украинских детей игрой в смартфоне: за фото военных объектов и инфраструктуры давали электронные деньги

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В одном из приложений участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов", – заявил спикер.

Администрирование этого приложения осуществляла подконтрольная российским спецслужбам IТ-компания.

"Таким образом, враг "в темную", то есть без их сведения, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути", – сообщают в СБУ.