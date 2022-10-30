Спецслужбы РФ сломали телефон Лиз Трасс, - СМИ

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, российские агенты сломали телефон Лиз Трасс, когда она находилась в должности главы МИД. Были похищены данные за год.

Российские спецслужбы получили доступ к "совершенно тайным деталям" переговоров с международными партнерами. В руки преступников также попали личные переписки Трасс и подробности по поставкам оружия Украине.

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.

24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак.

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