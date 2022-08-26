Спецслужбы РФ шпионили за тренировками украинских военных в Германии, - Spiegel

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные германской службы военной контрразведки MAD.

По информации разведки, российские агенты следили за подготовкой украинцев у города Идар-Оберштайн, а также у Графенвера.

В Идар-Оберштайне инструкторы бундесвера обучали украинских военных использовать самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), а в Графенвере военнослужащие США проводили занятия по применению американских артиллерийских систем.

После начала обучения немецкие власти заметили подозрительные автомобили возле военных объектов в этих городах. Также над учебными центрами несколько раз пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты, снимавшие подготовку военных.

В издании подчеркивают, что спецслужбы РФ могли получить доступ к мобильным телефонам украинцев.

16 июня разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона, который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. "Если бы офицеру разведки удалось начать работу в МУС, он мог бы собирать там разведывательные данные и искать (или вербовать) источники, чтобы организовать доступ к цифровой базе данных суда", – сказал шеф нидерландской разведки Эрик Акербум.

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