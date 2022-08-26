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Спецслужбы РФ шпионили за тренировками украинских военных в Германии, - Spiegel

26 августа, 2022 пятница
13:36
Мир

Российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные германской службы военной контрразведки MAD.

По информации разведки, российские агенты следили за подготовкой украинцев у города Идар-Оберштайн, а также у Графенвера.

В Идар-Оберштайне инструкторы бундесвера обучали украинских военных использовать самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), а в Графенвере военнослужащие США проводили занятия по применению американских артиллерийских систем.

После начала обучения немецкие власти заметили подозрительные автомобили возле военных объектов в этих городах. Также над учебными центрами несколько раз пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты, снимавшие подготовку военных.

В издании подчеркивают, что спецслужбы РФ могли получить доступ к мобильным телефонам украинцев.

  • 16 июня разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона, который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. "Если бы офицеру разведки удалось начать работу в МУС, он мог бы собирать там разведывательные данные и искать (или вербовать) источники, чтобы организовать доступ к цифровой базе данных суда", – сказал шеф нидерландской разведки Эрик Акербум.

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