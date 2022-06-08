Спецслужбы РФ рассылают украинским военным угрозы относительно их родным, - Госспецсвязи
Спецслужбы России рассылают украинским военным угрозы в сообщениях в мессенджерах и SMS, стремясь оказать давление на них и призывают предать присяге
Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.
"Спецслужбы России пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присяге, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага", - сообщает ведомство со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В тексте угроз речь идет о якобы точной установке местонахождения лица, которому поступило указанное сообщение. Отмечается, что в случае продления службы по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары, отмечает ведомство.
Россия усиливает угрозы указаниями персональных данных (фамилии и имени лица, кода налогоплательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи), но в Госспецсвязи говорят, что никакими действиями такие угрозы не подчеркиваются и являются примером психологической атаки для дестабилизации ситуации.
Причем, нередко захватчики апеллируют к устаревшим данным.
Рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры: телеграммы, вайберы, сигнал или ватсап, добавляют в ведомстве.
Эти угрозы направлены в первую очередь на то, чтобы дестабилизировать морально-психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух, поясняют в ведомстве.
"Подобные действия врага - один из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями. Доверяйте только проверенным источникам", - призывает Госспецсвязи.
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