Об этом 6 октября заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире телеканала "Эспрессо".

"Что касается азовцев у главного разведуправления РФ, была отработана следующая стратегия. Когда мы вышли из плена, они хотели, так сказать, завербовать "Азов" как подразделение", - поделился Кортевич.

Он отметил, что разведуправление России говорили, что ребята "Азова" хорошо воюют.

"Они предлагали, я сейчас беру в кавычки цитату ГРУ, а не свою, "уничтожаю Запад и США", - рассказал Кортевич.

По его словам, азовцы категорически отказались, после чего история с вербовкой кончилась.

"У азовцев единогласно и единодушно было мнение: "Они наши враги. Мы украинские военные. Украина – наша родина", - подчеркнул он.

21 сентября Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников Украины в обмен на Медведчука и 55 российских военных.

Позже, 29 сентября, в России захотели экстрадиции освобожденных азовцев.

6 октября офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что не все освобожденные из плена азовцы готовы к общению с представителями медиа.