Спецслужбы РФ предлагали азовцам "уничтожить Запад и США", - Кортевич
Российские спецслужбы предлагали сотрудничество воинам полка АЗОВ
Об этом 6 октября заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире телеканала "Эспрессо".
"Что касается азовцев у главного разведуправления РФ, была отработана следующая стратегия. Когда мы вышли из плена, они хотели, так сказать, завербовать "Азов" как подразделение", - поделился Кортевич.
Он отметил, что разведуправление России говорили, что ребята "Азова" хорошо воюют.
"Они предлагали, я сейчас беру в кавычки цитату ГРУ, а не свою, "уничтожаю Запад и США", - рассказал Кортевич.
По его словам, азовцы категорически отказались, после чего история с вербовкой кончилась.
"У азовцев единогласно и единодушно было мнение: "Они наши враги. Мы украинские военные. Украина – наша родина", - подчеркнул он.
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