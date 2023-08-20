Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, приближенных к Кремлю.

Отмечается, что некоторые представители российской элиты были удивлены после слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать предводителя наемников Евгения Пригожина. Это, по словам издания, вызвало тревогу среди чиновников по поводу потенциала внутренней борьбы на высоком уровне или дальнейших проблем.

По словам пяти источников, сторонники жесткой линии в органах РФ хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному способу ведения войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение.

Но пока нет никаких признаков того, что их устранят, а российского генерала Сергея Суровикина, которого допрашивали по поводу неудачного мятежа, с тех пор никто не видел.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ПИК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

По данным британской разведки 5 июля, информация об аресте Суровикина пока не была подтверждена .

Впоследствии представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал , что Сергея Суровикина допрашивали в РФ, чтобы узнать о причастности к мятежу ПИК Вагнера.