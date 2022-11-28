Об этом сообщило издание NOS со ссылкой на их отчет.

Известно, что в отчете об угрозе со стороны других стран три службы называют Нидерланды "привлекательной мишенью для шпионской деятельности".

Отчасти это связано с наличием "подземных физических энергетических труб", "высокоразвитой цифровой инфраструктурой" и "высококачественными знаниями компаний и учреждений" в Нидерландах.

Согласно отчету, Нидерланды все больше сталкиваются с угрозами экономической безопасности. Сообщается, что угрозы часто направлены против компаний, ведь именно там можно найти "наилучшие технологии".

"Тогда вскоре они оказались в Нидерландах с высококачественными интеллектуальными компаниями. Маленькие компании особенно уязвимы", – подчеркивает директор AIVD Эрик Акербум.

Согласно отчету, Китай представляет наибольшую угрозу безопасности нидерландских знаний. Китай, который, по словам служб, является важным и ценным партнером во многих областях, использует как законные, так и незаконные методы получения технологий.

"Кража и утечка знаний несет в себе риск нежелательного использования в военных целях и недобросовестной конкуренции", - говорится в отчете.

Кроме того, службы также предупреждают, что вмешательство со стороны других стран все еще представляет угрозу социальной и политической стабильности Нидерландов. В качестве примера упоминается, что Россия использует зависимость Европы от газа, чтобы нанести экономический удар по странам и вызвать социальные беспорядки.

Согласно отчету, война в Украине является "переломным моментом в и без того плохих отношениях между Россией и Нидерландами и нидерландскими союзниками". Директор MIVD Ян Свилленс также отмечает, что российская военная разведка ГРУ в прошлом году сломала нидерландские маршрутизаторы частных лиц и малых и средних предприятий.

По словам Свилленса, ГРУ в Нидерландах также принимает участие в закупке технологий, которые можно использовать для вооружений, и в создании подставных компаний по обходу санкций и торговых ограничений.

В четверг, 24 ноября, парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма и назвал действия страны против мирных украинцев терроризмом.

2 ноября Нидерланды приказали Китаю закрыть неофициальные полицейские участки в стране.