"Спецслужбистов, которые были на страже украинской безопасности, вытесняют "зеленые человечки": политэксперт Кушнир о деле вагнеровцев и увольнении Бурбы
Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что власть пытается сделать так, чтобы все забыли о возможном срыве спецопераций по задержанию наемников из частной военной компании Вагнера
Об этом она сообщила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспреco.TV.
"Самое обидное то, что остатки людей в специальных органах, силовых структурах были на страже украинской безопасности, тех людей вытесняют эти прекрасные "зеленые" человечки (действующая власть, - ред), которые знают, что они знают лучше, как "надо родину любить"", - сказала эксперт.
По ее мнению, дело вагнеровцев пытаются забыть и скрыть,
"Весна придет - все забудут". Забудут о том Бурбе, о том, что президент Зеленский в разговоре с Лукашенко выдал фактически детали спецоперации, забудут о срыве спецоперации в тюрьме "Изоляция", которые должны были осуществить наши спецслужбы на оккупированной территории. Это только то, что вылилось в публичную плоскость. Ермак ужасно хотел поговорить с Козаком и Путиным, и "кабы чего не вышло" - отсрочили и сорвали операцию по вагнеровцам", - подытожила она.
- Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.
- Бурба заявил, что из Украины могли звонить по телефону главе МИД Беларуси Владимиру Макею и рассказать о спецоперации по вагнеровцам.
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