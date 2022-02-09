"Спецслужбистов, которые были на страже украинской безопасности, вытесняют "зеленые человечки": политэксперт Кушнир о деле вагнеровцев и увольнении Бурбы

Об этом она сообщила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспреco.TV.



"Самое обидное то, что остатки людей в специальных органах, силовых структурах были на страже украинской безопасности, тех людей вытесняют эти прекрасные "зеленые" человечки (действующая власть, - ред), которые знают, что они знают лучше, как "надо родину любить"", - сказала эксперт.



По ее мнению, дело вагнеровцев пытаются забыть и скрыть,



"Весна придет - все забудут". Забудут о том Бурбе, о том, что президент Зеленский в разговоре с Лукашенко выдал фактически детали спецоперации, забудут о срыве спецоперации в тюрьме "Изоляция", которые должны были осуществить наши спецслужбы на оккупированной территории. Это только то, что вылилось в публичную плоскость. Ермак ужасно хотел поговорить с Козаком и Путиным, и "кабы чего не вышло" - отсрочили и сорвали операцию по вагнеровцам", - подытожила она.



Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

Бурба заявил, что из Украины могли звонить по телефону главе МИД Беларуси Владимиру Макею и рассказать о спецоперации по вагнеровцам.