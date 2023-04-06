Спецслужба Новой Зеландии заявила о постоянных попытках иностранного вмешательства
Согласно отчету Новозеландской службы разведки и безопасности, попытки некоторых стран вмешаться в демократию, экономику и гражданское общество страны не прекращаются
Об этом пишет Reuters.
В отчете говорится, что служба выявила все более агрессивную деятельность лиц, которые, как считается, ведут разведывательную деятельность и связаны с небольшим количеством иностранных государств, которые специалисты не называют.
"Эти лица представляют постоянную угрозу национальной безопасности Новой Зеландии", - добавили в отчете, опубликованном на этой неделе, охватывающем год, закончившийся в июне 2022 года.
- Напомним, ранее сообщалось, что высылка из Финляндии российских дипломатов и ограничение в выдаче виз гражданам РФ ослабили разведывательные операции Москвы за последний год.
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