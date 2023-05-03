Спецсчета в поддержку Украины: Зеленский подписал закон, который был требованием МВФ
Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий правила распределения и отчетности о средствах на спецсчетах, которые открыты в НБУ для поддержки Украины
Об этом свидетельствует информация на сайте Совета.
Там отмечено, что документ возвращен с подписью президента. Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и разрешает правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора добровольных взносов на восстановление или оборону Украины во время действия военного положения и в течение года после его отмены.
Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, этот закон являлся требованием Международного валютного фонда.
"Закон предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета и введение ежемесячной отчетности о поступлении и использовании средств по каждому из открытых в НБУ счетов и контролю за их использованием в соответствии с бюджетным законодательством", - пояснил политик.
"Законопроект также предлагает обнародование на официальных сайтах главных распорядителей средств сумм полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг", – добавил он.
- В МВФ заявили, что возврат 30 тысяч грн военным может привести к росту дефицита бюджета .
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