Об этом свидетельствует информация на сайте Совета.

Там отмечено, что документ возвращен с подписью президента. Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и разрешает правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора добровольных взносов на восстановление или оборону Украины во время действия военного положения и в течение года после его отмены.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, этот закон являлся требованием Международного валютного фонда.

"Закон предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета и введение ежемесячной отчетности о поступлении и использовании средств по каждому из открытых в НБУ счетов и контролю за их использованием в соответствии с бюджетным законодательством", - пояснил политик.

"Законопроект также предлагает обнародование на официальных сайтах главных распорядителей средств сумм полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг", – добавил он.