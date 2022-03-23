Спецпредставитель Путина по вопросам развития Чубайс уволился и уехал из России из-за войны в Украине, - Bloomberg
Представитель Владимира Путина по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс подал в отставку и уехал из России
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двух источников.
По информации агентства, Чубайс покинул свой пост и уехал из РФ из-за своей оппозиции войне Владимира Путина в Украине.
Чубайс, известный как архитектор российской приватизации 1990-х годов, является чиновником самого высокого уровня, который порвал с Кремлем из-за вторжения. Чубайс также дал Путину первую работу в Кремле в середине 90-х годов и поначалу приветствовал его приход к власти в конце того десятилетия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства о комментарии.
- По данным украинской разведки, российские олигархи подвергаются санкциям и хотят остановить своего президента Владимира Путина.
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