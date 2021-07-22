Спецпредставитель ОБСЕ: Район вблизи Золотого превращается в горячую точку
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации на Донбассе, а именно превращении в горячую точку района у Золотого
Об этом она заявила после встречи ТКГ 21 июля.
"Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелого вооружения", - отметила Грау.
Она отметила, что год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня и "в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения". По ее словам, это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю.
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