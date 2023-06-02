Спецпредставитель Китая заявил, что не предлагал оставить России оккупированные территории Украины
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что во время своего турне не предлагал европейским лидерам оставить РФ оккупированные территории Украины
Об этом он сказал на брифинге 2 июня, передает Укринформ .
Ранее WSJ писал, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.
"Не знаю, кого имели в виду в Wall Street Journal под так называемыми информированными западными чиновниками, но такие сообщения совершенно не соответствуют действительности", – сказал Ли Хуэй.
Дипломат заверил, что Китай придерживается объективной и справедливой позиции по войне в Украине.
"Мы действуем правильно и должно и в коммуникации с украинской стороной, и с российской, то и с европейской… Мы откровенно выражаем свою позицию, наши собеседники тоже", – сказал Ли.
По его словам, публикация WSJ намеревалась подорвать украинско-китайские отношения.
"Министр иностранных дел Кулеба лично сделал уточнение, свидетельствующее о том, что ложное сообщение Wall Street Journal не только совершенно не соответствует фактам, но и является попыткой спровоцировать китайско-украинские отношения и посеять в них раздор и недоверие", - заявил спецпредставитель Китая.
- 2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
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