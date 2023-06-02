Об этом он сказал на брифинге 2 июня, передает Укринформ .

Ранее WSJ писал, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.

"Не знаю, кого имели в виду в Wall Street Journal под так называемыми информированными западными чиновниками, но такие сообщения совершенно не соответствуют действительности", – сказал Ли Хуэй.

Дипломат заверил, что Китай придерживается объективной и справедливой позиции по войне в Украине.

"Мы действуем правильно и должно и в коммуникации с украинской стороной, и с российской, то и с европейской… Мы откровенно выражаем свою позицию, наши собеседники тоже", – сказал Ли.

По его словам, публикация WSJ намеревалась подорвать украинско-китайские отношения.

"Министр иностранных дел Кулеба лично сделал уточнение, свидетельствующее о том, что ложное сообщение Wall Street Journal не только совершенно не соответствует фактам, но и является попыткой спровоцировать китайско-украинские отношения и посеять в них раздор и недоверие", - заявил спецпредставитель Китая.