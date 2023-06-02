Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Спецпредставитель Китая заявил, что не предлагал оставить России оккупированные территории Украины

Спецпредставитель Китая заявил, что не предлагал оставить России оккупированные территории Украины

2 июня, 2023 пятница
16:52
Мир Ли Хуэй

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что во время своего турне не предлагал европейским лидерам оставить РФ оккупированные территории Украины

Об этом он сказал на брифинге 2 июня, передает Укринформ .

Ранее WSJ писал, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.

"Не знаю, кого имели в виду в Wall Street Journal под так называемыми информированными западными чиновниками, но такие сообщения совершенно не соответствуют действительности", – сказал Ли Хуэй.

Дипломат заверил, что Китай придерживается объективной и справедливой позиции по войне в Украине.

"Мы действуем правильно и должно и в коммуникации с украинской стороной, и с российской, то и с европейской… Мы откровенно выражаем свою позицию, наши собеседники тоже", – сказал Ли.

По его словам, публикация WSJ намеревалась подорвать украинско-китайские отношения.

"Министр иностранных дел Кулеба лично сделал уточнение, свидетельствующее о том, что ложное сообщение Wall Street Journal не только совершенно не соответствует фактам, но и является попыткой спровоцировать китайско-украинские отношения и посеять в них раздор и недоверие", - заявил спецпредставитель Китая.

Новости
Украина
Китай
Война с Россией
Читайте также:
Володимир Путін
1 июня, 2023 четверг
На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка
1 июня, 2023 четверг
Нардеп Цымбалюк рассказал о дискуссиях вокруг законопроекта о доплатах и отпусках военным и каким должен быть конечный закон
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
1 июня, 2023 четверг
В Воздушных силах заявили, что Украина не будет бить западным оружием по пунктам дислокации "искандеров" в РФ
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
2 июня
18:02
Россия ударила по Харьковщине ракетами С-300
17:53
В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна, что Армения не является союзником РФ
17:51
Германия передаст Украине 66 бронетранспортеров
17:51
Эксклюзив
До проведения конкурса на должность директора Национальной оперы Украины и.о. останется Петр Чуприна, - главный хормейстер Плиш
17:34
Трубицын
Подписать письмо на выезд депутата Киевсовета Трубицына за границу Буданова попросили ССО, - "Схемы"
17:27
Эксклюзив
"Стать противником Азербайджана - это стать противником Турции": политолог из Баку о неподдержке Армении Россией
17:24
Мудрик написал письмо для болельщиков
17:12
Обновлено
В Киеве гроза: есть частичные отключения света, задерживаются электрички и троллейбусы
17:04
Если занимаетесь сексом всего 4 раза в месяц, вы не можете играть в моей команде, - тренер "Атлетико" Симеоне
16:56
Китайские авиакомпании начали обходить воздушное пространство России во время рейсов в США, - Reuters
16:36
Клименко объяснил, почему Гвардия наступления была создана именно в системе МВД, а не ВСУ
16:28
Обновлено
Четверым блоггерам, которые засветили работу ПВО в Киеве 16 мая, избраны меры пресечения
16:26
В Донецкой области из-за российского обстрела загорелись две 9-этажки: погиб человек, спасены 22 жителя
16:17
Обновлено
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание совместных оборонных производств в Украине
16:05
Эксклюзив
РФ решила утилизировать ЧВК, перебросив их на самые опасные направления в Украине, - военный эксперт Снегирев
16:03
Эксклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
На каждый истребитель F-16 нужно по два-четыре пилота, - авиаэксперт Долинце
15:59
оружие
В Украине на руках у населения около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия, - министр МВД
15:46
Территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт: Наталья Диденко о погоде в эти выходные
15:43
Япония
Япония призвала вводить жесткие санкции против России для прекращения агрессии против Украины
15:20
Россияне ударили по многоэтажке в Камышевахе: двое погибших, четверо раненых
15:18
На Харьковщине автомобиль подорвался на взрывном устройстве: погибла женщина, ранены трое детей
15:09
Гвардия наступления: МВД анонсировало формирование новых штурмовых бригад
15:08
Эксклюзив
За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов Авдеевки, бьет из всего, что имеет, - руководитель МВА Барабаш
15:07
Блинкен заявил, что США помогут построить "украинскую армию будущего"
14:51
Boeing Starliner
Boeing перенесла первый полет Starliner с экипажем из-за проблем с безопасностью
14:50
OPINION
Смерть возле укрытия. Какие уроки должны извлечь Кличко, Зеленский и другие
14:49
Смартфон
В приложении "Киев Цифровой" отныне есть офлайн-карта укрытий: как воспользоваться
14:37
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:23
Украл бензопилу и другое имущество жителей Киевщины: российскому разведчику-снайперу заочно объявили подозрение
14:17
Нардеп Бужанский отказался говорить по-украински в эфире телемарафона. Данилов заявил, что ему не место в политике
14:13
Принц Гарри станет первым за 130 лет королевским представителем, свидетельствующим в суде
13:54
Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине
13:49
Генерал Петреус: Украина способна производить оружие большой дальности
13:43
Обновлено
Орбан призвал Украину начать мирные переговоры с РФ. В МИД ответили
13:19
"Риск эскалации высок": спецпредставитель Китая подвел итоги турне по европейским столицам
13:03
Партнерский материал
Бомбардировка Лондона: как англичане воспользовались шансом сделать город лучше после Второй мировой войны
13:00
Министр обороны Великобритании предположил, что Украина может вернуть Крым до конца года
12:54
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
12:52
OPINION
Евроколея до Ужгорода
12:49
Петиция об уходе Ткаченко с должности министра культуры набрала 25 тыс. голосов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV