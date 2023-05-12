Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину и Россию: будет говорить о путях преодоления "кризиса"
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны
Об этом 12 мая сообщили в МИДе Китая, передает местное издание.
Утверждается, что спецпредставитель Китая отправится с рабочими визитами в перечисленные страны для общения со всеми сторонами по политическому решению "кризиса", как в Пекине называют вооруженное нападение России на Украину.
В Китае считают, что визит будет способствовать мирным переговорам.
СМИ напомнило, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 апреля лидер Китая Си Цзиньпин заявил , что отправит специального представителя правительства КНР по делам Евразии с визитом в Украину и другие страны.
- 24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
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