Об этом 12 мая сообщили в МИДе Китая, передает местное издание.

Утверждается, что спецпредставитель Китая отправится с рабочими визитами в перечисленные страны для общения со всеми сторонами по политическому решению "кризиса", как в Пекине называют вооруженное нападение России на Украину.

В Китае считают, что визит будет способствовать мирным переговорам.

СМИ напомнило, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 апреля лидер Китая Си Цзиньпин заявил , что отправит специального представителя правительства КНР по делам Евразии с визитом в Украину и другие страны.