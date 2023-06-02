Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал Запад прекратить поставлять оружие Украине
Специальный представитель Китая по Евразии призвал Запад прекратить поставлять оружие на поле боя в Украине и начать мирные переговоры
Об этом сообщает Голос Америки.
По словам Ли Хуэя, для установления мира в Украине необходимо прекратить отправку оружия на поле боя и провести мирные переговоры.
"Китай считает, что если мы действительно хотим покончить с войной, спасти жизнь и установить мир, для нас важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти", – сказал Ли Хуэй.
Спецпредставитель Китая дал понять, что его турне, во время которого он 15-28 мая посетил Украину, Россию, Польшу, Францию, Германию и штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, не принесло ощутимых результатов, поэтому Пекин рассматривает возможность следующих поездок.
- 16 мая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Владимиром Зеленским.
- 26 мая WSJ написал, что Ли Хуэй во время поездки по Европе якобы призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.
- 2 июня Ли Хуэй заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам
- Кроме этого, спецпредставитель КНР заверил, что во время своего турне не предлагал европейским лидерам оставить РФ оккупированные территории Украины.
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