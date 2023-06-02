Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Ли Хуэя, для установления мира в Украине необходимо прекратить отправку оружия на поле боя и провести мирные переговоры.

"Китай считает, что если мы действительно хотим покончить с войной, спасти жизнь и установить мир, для нас важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти", – сказал Ли Хуэй.

Спецпредставитель Китая дал понять, что его турне, во время которого он 15-28 мая посетил Украину, Россию, Польшу, Францию, Германию и штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, не принесло ощутимых результатов, поэтому Пекин рассматривает возможность следующих поездок.