Об этом с посланием на AFP сообщает El Mundo.

По данным агентства, Ли Хуэй, которого Пекин направил для обсуждения "политического урегулирования" в Украине, уже находится в Киеве.

Один из украинских чиновников на правах анонимности рассказал, что вечером Ли Хуэй должен встретиться с Владимиром Зеленским. Это будет первая встреча президента Украины с чиновником из КНР после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ожидается, что Ли Хуэй предложит план "политического урегулирования" войны между Россией и Украиной.

Также спецпредставитель Китая в ходе европейского турне посетит Польшу, Францию, Германию и Россию.