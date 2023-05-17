Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину, - AFP
Специальный представитель Китая в Евразии Ли Хуэй в среду, 17 мая, прибыл в Украину
Об этом с посланием на AFP сообщает El Mundo.
По данным агентства, Ли Хуэй, которого Пекин направил для обсуждения "политического урегулирования" в Украине, уже находится в Киеве.
Один из украинских чиновников на правах анонимности рассказал, что вечером Ли Хуэй должен встретиться с Владимиром Зеленским. Это будет первая встреча президента Украины с чиновником из КНР после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ожидается, что Ли Хуэй предложит план "политического урегулирования" войны между Россией и Украиной.
Также спецпредставитель Китая в ходе европейского турне посетит Польшу, Францию, Германию и Россию.
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12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
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