Спецпредставитель Китая Ли Хуэй поставил под сомнение, что системы Patriot сбили российский "кинжал"
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй поставил под сомнение, что системы Patriot сбили российский "кинжал"
Об этом он рассказал в интервью FT .
Отмечается, что спецпредставитель Китая по Евразии озвучил сомнения во время своего посещения Киева в мае. Такую информацию предоставили украинские дипломаты, в том числе министр обороны Алексей Резников.
"Я предложил – если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", – комментирует Резников.
Однако, по его словам, Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.
Посольство Китая в Киеве не ответило на запрос о комментарии.
- 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил , что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
- 9 мая Пентагон официально подтвердил , что Украина сбила российский "кинжал" системой Patriot.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное