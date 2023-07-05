Об этом он рассказал в интервью FT .

Отмечается, что спецпредставитель Китая по Евразии озвучил сомнения во время своего посещения Киева в мае. Такую информацию предоставили украинские дипломаты, в том числе министр обороны Алексей Резников.

"Я предложил – если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", – комментирует Резников.

Однако, по его словам, Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.

Посольство Китая в Киеве не ответило на запрос о комментарии.