Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор посетил разрушенные дома и места убийств в Буче и Ирпене в рамках рабочей поездки с Нацполицией
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Украину, чтобы лично ознакомиться с последствиями нарушений прав человека и преступлениями, послужившими последствиями захватнических действий российской федерации. Визит продлится несколько дней.
"Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был шокирован российской агрессией в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина – часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу", - сказал Эймон Гилмор.
В ходе рабочей встречи говорили о расследовании военных преступлений российской федерации в Киевской области и нарушении международного гуманитарного права.
- 17 июня в Женеве был представлен доклад о нарушении Россией прав человека и международном гуманитарном праве в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное