Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Украину, чтобы лично ознакомиться с последствиями нарушений прав человека и преступлениями, послужившими последствиями захватнических действий российской федерации. Визит продлится несколько дней.

"Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был шокирован российской агрессией в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина – часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу", - сказал Эймон Гилмор.

В ходе рабочей встречи говорили о расследовании военных преступлений российской федерации в Киевской области и нарушении международного гуманитарного права.

17 июня в Женеве был представлен доклад о нарушении Россией прав человека и международном гуманитарном праве в Мариуполе.

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