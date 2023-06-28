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Спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи прибыл в Москву.

28 июня, 2023 среда
14:20
Мир

Спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Мария Дзуппи прибыл в Москву в рамках так называемой миротворческой миссии Ватикана по завершению войны в Украине

Эту информацию российским СМИ подтвердил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта в Украине и, конечно же, возможны пути политико-дипломатического урегулирования", - сказал он и добавил, что Кремль приветствует стремление Ватикана внести свой вклад в "прекращение вооруженного конфликта в Украине".

По словам Пескова, сам Путин встречаться с представителем Ватикана не планирует.

Также встречи с Дзуппи не планируют представители МИД РФ.

Как пишет итальянский национальный вещатель Rai News , Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня и остановился в Апостольской Нунциатуре. В столице РФ он будет находиться в среду и четверг.

"Сегодня днем папский посланник возглавит мессу в католическом соборе российской столицы", - пишет итальянское издание и отмечает, что кардинал хочет встретиться с патриархом Кириллом, если представится такая возможность.

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

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