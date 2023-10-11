Спецподразделения РФ готовят диверсии в приграничных районах Сумщины, - ЦНС
Спецподразделения главного управления генштаба российских вооруженных сил прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области
Об этом сообщает центр национального сопротивления.
"Группы диверсантов прибыли в район Красной Яруги Белгородской области в целях дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумщины", - отмечают в Центре нацсопротивления.
Там подчеркивают, что белгородское подполье фиксирует передвижение подразделений РФ на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев. О прибытии и маршрутах передвижения, подполье доложили военнослужащие российских вооруженных сил.
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Фото: Центр национального сопротивления
- Также по данным подполья, российская ФСБ РФ и белорусский КГБ договорились провести операцию под чужим флагом против нефтебазы в Брестской области, чтобы обвинить Украину.
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