Волонтеры объявили о проведении акции по случаю годовщины открытия Гончаренко центра в Хмельницком. Деньги, которые будут собраны, пойдут на помощь украинским военным, в частности, на закупку антидронового ружья. Среди лотов есть личные вещи украинских защитников, а также трофеи, добытые в боях: фляги, посуда, элементы формы оккупантов. На время проведения мероприятия Гончаренко центр в Хмельницком превратился в выставочный зал, где можно рассмотреть все лоты вживую. Также сделать ставки и посмотреть вещи можно онлайн .

Как рассказала организатор, волонтер Романа Цисарь, все вещи передали специально для аукциона военные, которые находятся на передовой. В частности, бойцы 8-го отдельного полка специального назначения и элитного разведывательно-диверсионного подразделения Кракен. Мы очень благодарны нашим Воинам, которые не только защищают всех нас и Украину, но и помогают волонтерам помогать. Это и есть взаимная поддержка. Ребята передали нам уникальные вещи, свои знамена и книги, а также вещи орков, добытые в боях. На вырученные средства мы сможем приобрести антидроновое ружье, которое поможет нашим защитникам бороться с вражеской разведкой”, - отметила волонтер.

“Год назад мы открыли Гончаренко центр в Хмельницком. Этот год прошел для наших волонтеров продуктивно: они помогали, учили, оказывали психологическую поддержку. И вот к своей годовщине и Рождеству наш центр объявил проведение аукциона. Вещи, которые можно купить здесь действительно уникальны. Но самое главное, что каждый вклад приближает нашу победу. Ведь антидроновое ружье для украинских защитников – это возможность еще эффективнее гнать оккупантов из нашей земли”, - подчеркнул основатель волонтерской сети Алексей Гончаренко.